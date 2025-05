STX

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

АтыSTX

ДәрежеNo.63

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі0.0003%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)3,16%

Айналымдағы мөлшер1 527 956 291,58446

Макс. мөлшер1 818 000 000

Жалпы мөлшер1 527 956 291,58446

Айналым жылдамдығы0.8404%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға3.840638956084225,2024-04-01

Ең төменгі баға0.0450080485668,2020-03-13

Ашық блокчейнSTACKS

Сектор

Әлеуметтік медиа

