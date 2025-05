SPX

SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

АтыSPX

ДәрежеNo.74

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі0.0003%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)10,08%

Айналымдағы мөлшер930 993 090,07

Макс. мөлшер1 000 000 000

Жалпы мөлшер930 993 090,07

Айналым жылдамдығы0.9309%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.7673256366431747,2025-01-19

Ең төменгі баға0.000002634158164523,2023-08-16

Ашық блокчейнETH

