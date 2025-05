SMILE

bitSmiley, the first platform on the Bitcoin blockchain to offer a native lending and stablecoin fusion, encapsulated by our proprietary Fintegra technology, revolutionizing decentralized finance.

АтыSMILE

ДәрежеNo.2024

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)2.78%

Айналымдағы мөлшер36,557,233.9042659

Макс. мөлшер210,000,000

Жалпы мөлшер210,000,000

Айналым жылдамдығы0.174%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.4925870814270234,2024-11-06

Ең төменгі баға0.019717769814338895,2025-04-16

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

