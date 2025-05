SIGMA

Sigma males are considered to be independent, introverted, and individuals who distance themselves from societal rules and group norms.This is an internet culture phenomenon.

АтыSIGMA

ДәрежеNo.968

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.68%

Айналымдағы мөлшер899,849,202.85

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер899,849,202.85

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.17333748374701385,2024-11-10

Ең төменгі баға0.003830283803696889,2024-08-12

Ашық блокчейнSOL

Сектор

Әлеуметтік медиа

