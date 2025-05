SHX

Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

АтыSHX

ДәрежеNo.558

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.01%

Айналымдағы мөлшер5,793,905,044

Макс. мөлшер100,000,000,000

Жалпы мөлшер99,756,866,344

Айналым жылдамдығы0.0579%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.05930882,2021-05-17

Ең төменгі баға0,2021-08-13

Ашық блокчейнXLM

Сектор

