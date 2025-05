SCRT

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

АтыSCRT

ДәрежеNo.500

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)1.22%

Айналымдағы мөлшер308,988,141.633893

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер324,898,443.865548

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2021-03-03 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға10.644924210205865,2021-10-28

Ең төменгі баға0.14620387210781763,2025-04-07

Ашық блокчейнSCRT

Сектор

Әлеуметтік медиа

