RLC

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

АтыRLC

ДәрежеNo.420

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)11,15%

Айналымдағы мөлшер72 382 548,06525736

Макс. мөлшер86 999 784,9868455

Жалпы мөлшер86 999 784,9868455

Айналым жылдамдығы0.8319%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға16.25819503,2021-05-10

Ең төменгі баға0.148837272278,2018-12-15

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

