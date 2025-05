RIBBIT

Ribbit is a meme coin, distributed in a fair and transparent manner. There is no pre-mine, no ICO, and no private sale.

ДәрежеNo.5618

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер420,690,000,000,000

Жалпы мөлшер420,690,000,000,000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.000000091965903917,2023-05-07

Ең төменгі баға0.000000000019879536,2023-05-05

Ашық блокчейнETH

