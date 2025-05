QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

АтыQTUM

ДәрежеNo.190

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)48,04%

Айналымдағы мөлшер105 663 558

Макс. мөлшер107 822 406

Жалпы мөлшер107 822 406

Айналым жылдамдығы0.9799%

Шығару күні2017-03-16 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0,38 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға106.8759994506836,2018-01-07

Ең төменгі баға0.770017723731,2020-03-13

Ашық блокчейнQTUM

