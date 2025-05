POL

POL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

АтыPOL

ДәрежеNo.43

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі0.0006%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)%1,18

Айналымдағы мөлшер10.433.733.272,166595

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер10.433.733.272,166595

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.285660815666811,2024-03-13

Ең төменгі баға0.15331252511554322,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

КіріспеPOL is a next-generation token that can power a vast ecosystem of ZK-based L2 chains. It does that via a native re-staking protocol that allows POL holders to validate multiple chains and perform multiple roles on each of those chains, turning POL into a hyperproductive token.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.