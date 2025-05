PCX

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

ДәрежеNo.2231

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)1.13%

Айналымдағы мөлшер12,505,374.7

Макс. мөлшер21,000,000

Жалпы мөлшер12,505,374.7

Айналым жылдамдығы0.5954%

Шығару күні2019-05-25 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға19.7293763557,2020-08-27

Ең төменгі баға0.025468986400567124,2025-04-08

Ашық блокчейнPCX

Сектор

Әлеуметтік медиа

