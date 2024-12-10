PBTC

Purple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

АтыPBTC

ДәрежеNo.3438

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0

Айналымдағы мөлшер--

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер19,312,946

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.2751318968681968,2025-06-19

Ең төменгі баға0.028456991217276392,2024-12-10

Ашық блокчейнSOL

КіріспеPurple Bitcoin (PBTC) redefines digital asset innovation by merging Bitcoin’s fundamental principles of scarcity with the modern capabilities of the Solana network. Purple Bitcoin fixed supply of 21,000,000 tokens is coupled with an innovative deflationary burn mechanism and secured via immutable, renounced smart contracts. Operating on a proof-of-stake platform, Purple Bitcoin delivers lightning-fast transactions, reduced fees, and significantly lower energy consumption, setting a new standard for sustainable, high-performance cryptocurrencies.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.

MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.
Іздеу
Таңдаулылар
PBTC/USDT
Purple Bitcoin
----
--
24с жоғары
--
24с төмен
--
24с көлем (PBTC)
--
24 сағат сомасы (USDT)
--
Диаграмма
Ақпарат
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Нарықтық мәмілелер
Спот
Ордерлерді ашу（0）
Ордерлер тарихы
Сауда тарихы
Ашық позициялар (0)
MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.MEXC — криптовалютамен айналысудың ең оңай жолы. Криптовалютаны сатып алуға, сатуға және табуға арналған әлемдегі жетекші криптовалюта биржасымен танысыңыз. Bitcoin BTC, Ethereum ETH және 3000-нан астам альткойндармен сауда жасаңыз.
PBTC/USDT
--
--
‎--
24с жоғары
--
24с төмен
--
24с көлем (PBTC)
--
24 сағат сомасы (USDT)
--
Диаграмма
Ордерлер кітабы
Нарықтық мәмілелер
Ақпарат
Ордерлерді ашу（0）
Ордерлер тарихы
Сауда тарихы
Ашық позициялар (0)
Loading...