OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

АтыOGN

ДәрежеNo.592

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.82%

Айналымдағы мөлшер700,750,473

Макс. мөлшер1,409,664,846

Жалпы мөлшер1,409,664,846

Айналым жылдамдығы0.4971%

Шығару күні2020-01-06 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.136 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға3.38825924,2021-04-08

Ең төменгі баға0.04562278552399471,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

