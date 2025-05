NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

АтыNULS

ДәрежеNo.1188

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)3.98%

Айналымдағы мөлшер112,672,286.42879033

Макс. мөлшер210,000,000

Жалпы мөлшер131,771,259.71292152

Айналым жылдамдығы0.5365%

Шығару күні2017-10-26 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.098 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға8.54049015045166,2018-01-10

Ең төменгі баға0.0238252744014919,2025-04-19

Ашық блокчейнNULS

