NGC

Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

АтыNGC

ДәрежеNo.5381

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер77,910,266.157691

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға4.334139823913574,2017-12-31

Ең төменгі баға0.006448210368096589,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

КіріспеNaga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.