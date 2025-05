NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

АтыNEO

ДәрежеNo.126

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)60.98%

Айналымдағы мөлшер70,538,831

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер100,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2014-06-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.159 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға196.85299682617188,2018-01-15

Ең төменгі баға0.07228679955005646,2016-10-21

Ашық блокчейнNEO

