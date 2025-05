NAC

NA Chain is a "born for application" Web3.0 basic public chain, the first heterogeneous composite chain model, supporting a variety of consensus algorithms to achieve application development, dedicated chain, massive parallel computing and constant low cost of the fee. The original N++ programming language allows developers to quickly master and more efficiently complete their own interactive system development. NA DNS decentralized domain name system, DFS decentralized file storage system, DWeb decentralized webpage system, and NA's unique NVM virtual machine will satisfy the full-stack decentralized development of all kinds of on-chain applications, and open a brand new Web3.0 entrance to the blockchain world.

АтыNAC

ДәрежеNo.5253

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)%0,00

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер75.000.000

Жалпы мөлшер16.567.201

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні2021-07-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы1 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға7.260822244053556,2022-11-07

Ең төменгі баға0.08783150774519138,2024-12-25

Ашық блокчейнNAC

Сектор

Әлеуметтік медиа

