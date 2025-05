MTV

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

АтыMTV

ДәрежеNo.1897

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.01%

Айналымдағы мөлшер3,587,369,426.402686

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер10,000,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2019-04-09 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.006 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.029173896178550714,2021-10-27

Ең төменгі баға0.000147627103478,2020-03-13

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

