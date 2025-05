MTRG

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

АтыMTRG

ДәрежеNo.1578

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.55%

Айналымдағы мөлшер32,276,310

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер48,890,067

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2020-07-15 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.5 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға33.5469599,2021-03-27

Ең төменгі баға0.0701748610505359,2025-04-07

Ашық блокчейнMTRG

