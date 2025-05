MRS

METARS is a community-driven NFT creation platform that uses AI deep learning to enable users to collectively create virtual art using Generative Artificial Intelligence technology.

ДәрежеNo.7488

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер1,000,000,000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға191.98877446471522,2025-02-22

Ең төменгі баға0.5391307817879875,2022-11-09

Ашық блокчейнBSC

