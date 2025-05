MPAA

MPAA is a user-powered democratic poll social platform. Users can use their social influence to create and develop communities. MPAA's final goal is establish MPAA as a leader in civic engagement and democracy promotions

АтыMPAA

ДәрежеNo.4638

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер177,674,000,000

Жалпы мөлшер177,674,000,000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.001031284145282863,2024-08-08

Ең төменгі баға0.000004772014582447,2025-05-26

Ашық блокчейнBASE

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.