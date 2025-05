MOON

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

АтыMOON

ДәрежеNo.1002

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.11%

Айналымдағы мөлшер106,776,318

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер107,887,754

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.7163486957276903,2024-03-17

Ең төменгі баға0,2021-03-17

Ашық блокчейнARBNOVA

Сектор

Әлеуметтік медиа

