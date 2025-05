MILK

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

АтыMILK

ДәрежеNo.921

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)3.28%

Айналымдағы мөлшер238,900,000

Макс. мөлшер1,200,000,000

Жалпы мөлшер1,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.199%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.29167604905899525,2025-04-29

Ең төменгі баға0.06877420070386074,2025-05-30

Ашық блокчейнMILKYWAY

Сектор

Әлеуметтік медиа

