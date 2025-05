MEX

xExchange is a platform for trading and engaging with decentralized finance running on the MultiversX Network. A gateway for the next billion people into the digital economy.

АтыMEX

ДәрежеNo.3315

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер3,858,130,319,108.7456

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.000626302576434263,2022-01-05

Ең төменгі баға0.000001141889413236,2025-04-07

Ашық блокчейнEGLD

