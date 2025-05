MEME

Memecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes.

АтыMEME

ДәрежеNo.378

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.07%

Айналымдағы мөлшер45,909,606,551.82927

Макс. мөлшер69,000,000,000

Жалпы мөлшер69,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.6653%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.08157502509617519,2023-11-03

Ең төменгі баға0.001385907968760699,2025-04-16

Ашық блокчейнETH

КіріспеMemecoin (MEME) is literally a meme coin. No utility, no roadmap, no promises. No expectation of financial return. Just 100% memes.

Сектор

Әлеуметтік медиа

