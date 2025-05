MAV

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

АтыMAV

ДәрежеNo.654

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.59%

Айналымдағы мөлшер596,431,975.1811638

Макс. мөлшер2,000,000,000

Жалпы мөлшер2,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.2982%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.8216374158381008,2024-04-01

Ең төменгі баға0.045067410704727535,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

