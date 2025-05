MASK

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

АтыMASK

ДәрежеNo.186

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)210.48%

Айналымдағы мөлшер100,000,000

Макс. мөлшер100,000,000

Жалпы мөлшер100,000,000

Айналым жылдамдығы1%

Шығару күні2021-02-24 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.85 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға97.91962343,2021-02-24

Ең төменгі баға0.9302019593035298,2025-04-09

Ашық блокчейнETH

КіріспеMask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.