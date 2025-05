MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

АтыMANA

ДәрежеNo.110

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)2.56%

Айналымдағы мөлшер1,969,729,010.368757

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер2,193,179,327.320146

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2017-09-18 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.024 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға5.902317189920042,2021-11-25

Ең төменгі баға0.007883059792220592,2017-10-13

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

