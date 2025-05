LRC

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

АтыLRC

ДәрежеNo.314

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)1.98%

Айналымдағы мөлшер1,366,843,876.5891356

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер1,373,873,397.4424574

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2017-08-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.053 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға3.827154981643715,2021-11-10

Ең төменгі баға0.019860698096,2019-12-18

Ашық блокчейнETH

