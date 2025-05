LNDX

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

АтыLNDX

ДәрежеNo.1682

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)%2,55

Айналымдағы мөлшер14.060.482,260439

Макс. мөлшер80.000.000

Жалпы мөлшер68.312.108,554783

Айналым жылдамдығы0.1757%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға3.575063582944541,2024-03-28

Ең төменгі баға0.12082475558408765,2025-02-03

Ашық блокчейнETH

КіріспеLandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.