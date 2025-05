LIBRA

The Viva La Libertad Project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.

АтыLIBRA

ДәрежеNo.1237

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.16%

Айналымдағы мөлшер256,424,729.159929

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер999,993,118.095506

Айналым жылдамдығы0.2564%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға3.27985940270513,2025-02-14

Ең төменгі баға0.01922200077292896,2025-05-08

Ашық блокчейнSOL

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.