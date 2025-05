K

Kinto is the Modular exchange. Access the best opportunities in DeFi through our tailored blockchain and non-custodial smart wallet, engineered for maximum security and seamless user experience.

АтыK

ДәрежеNo.1276

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)93,58%

Айналымдағы мөлшер1 063 301

Макс. мөлшер10 000 000

Жалпы мөлшер10 000 000

Айналым жылдамдығы0.1063%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға7.285120822624419,2025-05-10

Ең төменгі баға2.1441350949151405,2025-04-07

Ашық блокчейнARB

КіріспеKinto is the Modular exchange. Access the best opportunities in DeFi through our tailored blockchain and non-custodial smart wallet, engineered for maximum security and seamless user experience.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.