KNC

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

АтыKNC

ДәрежеNo.472

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)7.25%

Айналымдағы мөлшер187,182,599.14800358

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер240,097,869.36187205

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2017-09-25 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.5 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға5.715659905177939,2022-04-28

Ең төменгі баға0.25991972993251367,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

