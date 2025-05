KAITO

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

АтыKAITO

ДәрежеNo.112

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)85.37%

Айналымдағы мөлшер241,388,889

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер1,000,000,000

Айналым жылдамдығы0.2413%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға2.9194878671921796,2025-02-27

Ең төменгі баға0.6712827631571182,2025-04-17

Ашық блокчейнBASE

Сектор

Әлеуметтік медиа

