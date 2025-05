JUSTICE

A decentralized autonomous organization named AssangeDAO was launched as a cryptocurrency fundraiser for Assange’s legal defense as he fights his last battle to avoid extradition to the U.S. on criminal charges.

АтыJUSTICE

ДәрежеNo.4652

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер17,346,146,461

Жалпы мөлшер17,346,146,461

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.003305015220678857,2022-02-09

Ең төменгі баға0.00001187231605627,2023-09-11

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

