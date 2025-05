JST

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

АтыJST

ДәрежеNo.154

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0001%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.33%

Айналымдағы мөлшер9,900,000,000

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер9,900,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2020-04-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.00202 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.20825091,2021-04-05

Ең төменгі баға0.00476612780651,2020-05-09

Ашық блокчейнTRX

КіріспеJUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.