Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

ДәрежеNo.1514

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.21%

Айналымдағы мөлшер172,472,628.74355662

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер989,171,699.592621

Айналым жылдамдығы0.1724%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.2917950312440039,2024-12-17

Ең төменгі баға0.012141457449811283,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

