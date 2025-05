IQ

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

АтыIQ

ДәрежеNo.394

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.02%

Айналымдағы мөлшер21,618,292,951.929

Макс. мөлшер60,000,000,000

Жалпы мөлшер21,618,292,951.929

Айналым жылдамдығы0.3603%

Шығару күні2018-07-14 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.07653030008077621,2018-07-16

Ең төменгі баға0.000624084526758,2020-03-13

Ашық блокчейнEOS

Сектор

Әлеуметтік медиа

