IGT

Infinitar is a 3v3 and 5v5 competitive multiplayer online battle arena that is fun to play, durable, and highly social, presenting the most prominent features of MOBA games.

АтыIGT

ДәрежеNo.875

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)3.77%

Айналымдағы мөлшер93,627,330.8705644

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер993,906,983.8785644

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2024-10-23 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.1 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.6675938748172612,2024-12-14

Ең төменгі баға0.19226971371765952,2025-05-24

Ашық блокчейнBSC

