The Internet Computer provides the first true “World Computer” that can run any Web 2.0 system or service, and web3 services, entirely on-the-blockchain, including demanding web3 social media, without any need for centralized traditional IT such as cloud computing services. On the Internet Computer, services like social networks can be completely controlled by community DAOs, because they run entirely from the blockchain, with the aim of making users owners and part of the team, and enabling decentralized fundraising and more sophisticated tokenization. The blockchain hosts advanced smart contracts with ground-breaking new features, which include securely serving interactive web experiences directly to end users, processing and storing data with efficiency comparable to traditional IT, and directly creating transactions on other blockchains, such as Bitcoin.

АтыICP

ДәрежеNo.36

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0008%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)14.22%

Айналымдағы мөлшер533,636,471.01725495

Макс. мөлшер∞

Жалпы мөлшер533,636,471.01725495

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға750.73047694,2021-05-10

Ең төменгі баға0,2021-05-10

Ашық блокчейнICP

Сектор

Әлеуметтік медиа

