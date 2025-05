HZN

Horizon Protocol is a new DeFi platform that facilitates the on-chain trading of synthetic assets that represent the real economy. Horizon Protocol seeks to provide exposure to real-world assets risk/return profiles via smart contracts on the blockchain.

АтыHZN

ДәрежеNo.2323

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.06%

Айналымдағы мөлшер120,707,110

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер236,557,873

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2021-04-15 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға1.92531427,2021-04-15

Ең төменгі баға0.003302307395713274,2025-05-30

Ашық блокчейнBSC

