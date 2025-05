HNB

H&B Project aims to use a healthcare business as a basis to provide consistent services, utilising blockchain technology to provide customer service.

АтыHNB

ДәрежеNo.4113

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер1,500,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.03892183719906636,2022-10-03

Ең төменгі баға0.000278338181604572,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

КіріспеH&B Project aims to use a healthcare business as a basis to provide consistent services, utilising blockchain technology to provide customer service.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.