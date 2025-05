GMEE

The GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application.

АтыGMEE

ДәрежеNo.1432

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.01%

Айналымдағы мөлшер1,577,935,406.05946

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер3,180,000,000

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2021-03-18 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.75497818,2021-04-08

Ең төменгі баға0.002063997779407495,2025-04-07

Ашық блокчейнETH

КіріспеThe GAMEE token (GMEE) is an ERC-20 utility token. It is used for game purchases, DAO governance, and access across the GAMEE ecosystem, most notably in the Arc8 mobile gaming application.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.