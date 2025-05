GAT

Gather implements information and data encryption through the GProto communication protocol, provides distributed long link clusters, and builds a DePIN network through G-BOX hardware equipment to achieve a stable decentralized message exchange network. $GAT is the circulating asset of the Gather platform, used to carry the ecological value of the Gather network, and becomes the anchor asset for the equivalent exchange of computing power contributions in the Gather network in reality. Early users who participate in the infrastructure construction of the Gather network can receive GAT token rewards.

ДәрежеNo.3659

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер100,000,000

Жалпы мөлшер100,000,000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні2024-04-20 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.5 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға46.85788471173177,2024-06-25

Ең төменгі баға0.5029087773066527,2025-04-15

Ашық блокчейнGAT

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.