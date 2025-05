FRBK

FreeBnk is a pioneering insured crypto hybrid application that not only facilitates the acquisition of cryptocurrencies but also enables seamless money transfers and the acquisition of various other assets, among a myriad of additional features.

АтыFRBK

ДәрежеNo.4403

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.00%

Айналымдағы мөлшер0

Макс. мөлшер500,000,000

Жалпы мөлшер242,250,000

Айналым жылдамдығы0%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.3899163942483835,2024-05-07

Ең төменгі баға0.000703367981349371,2025-05-18

Ашық блокчейнBSC

Сектор

Әлеуметтік медиа

