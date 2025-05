FOR

ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally.

АтыFOR

ДәрежеNo.2062

Нарық капит.$0,00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0,00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0,02%

Айналымдағы мөлшер795 000 000

Макс. мөлшер1 000 000 000

Жалпы мөлшер1 000 000 000

Айналым жылдамдығы0.795%

Шығару күні2019-04-23 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0,02 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.16988121,2021-04-12

Ең төменгі баға0.000807541113643378,2025-04-14

Ашық блокчейнETH

Сектор

Әлеуметтік медиа

