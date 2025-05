FIRO

XZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

АтыFIRO

ДәрежеNo.1032

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)2.73%

Айналымдағы мөлшер17,316,451.05844689

Макс. мөлшер0

Жалпы мөлшер17,316,451.05844689

Айналым жылдамдығы%

Шығару күні2016-09-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға169.99099731445312,2017-12-26

Ең төменгі баға0.2751010060310364,2016-12-02

Ашық блокчейнXZC

КіріспеXZC (ZCoin) has been renamed FIRO (Firo). Zcash (XZC) is a cryptocurrency that guarantees accounting privacy by using the zerocoin protocol. It is the first cryptocurrency to implement the Zerocoin protocol, which ensures that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked through the use of zero-knowledge proofs. Zcoin is developed by the R&D team headed by Poramin and Aizensou. The zerocoin protocol is used to ensure the privacy of accounts, and the zero-knowledge proof is used to ensure that the relevant address information of both parties of the transaction is not leaked. Its parameters are the same as Bitcoin, the block time is 10 minutes, and the output halving cycle is also the same as Bitcoin, which is about halving every 4 years.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.