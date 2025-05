EUL

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

АтыEUL

ДәрежеNo.264

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)6.68%

Айналымдағы мөлшер18,385,045.06742466

Макс. мөлшер27,182,818.28459045

Жалпы мөлшер27,182,818.28459045

Айналым жылдамдығы0.6763%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға12.968652139091759,2022-09-11

Ең төменгі баға1.4404454386373047,2023-06-15

Ашық блокчейнETH

