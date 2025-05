ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

АтыETC

ДәрежеNo.37

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0008%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)78.75%

Айналымдағы мөлшер152,111,578.85308224

Макс. мөлшер210,700,000

Жалпы мөлшер210,700,000

Айналым жылдамдығы0.7219%

Шығару күні2015-11-01 00:00:00

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы0.7523 USDT

Барлық уақыттағы ең жоғары баға176.15769168,2021-05-06

Ең төменгі баға0.45244601368904114,2016-07-25

Ашық блокчейнETC

Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.