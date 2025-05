EARTHMETA

EarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

АтыEARTHMETA

ДәрежеNo.853

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)0.01%

Айналымдағы мөлшер1,437,539,666.67

Макс. мөлшер2,100,000,000

Жалпы мөлшер2,100,000,000

Айналым жылдамдығы0.6845%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға0.9930863881137821,2024-11-30

Ең төменгі баға0.013193198538408337,2025-04-16

Ашық блокчейнMATIC

КіріспеEarthMeta is a decentralized metaverse that tokenizes the Earth into tradable NFT cities. Users can buy, trade, and manage virtual cities, earning tax rewards.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.